Murió una mujer tras descompensarse en un bingo de La Plata

La víctima, de 73 años, sufrió una descompensación mientras jugaba a una tragamonedas y no pudieron reanimarla.

Hoy 18:46
L a Plata

Una escena de profunda tristeza y sorpresa se vivió este jueves en el Bingo de La Plata. Una mujer de 73 años se descompensó mientras jugaba en una máquina tragamonedas y murió en el lugar.

Todo ocurrió en cuestión de minutos. La mujer, identificada como María Elena Jesús empezó a sentirse mal y se desplomó en el salón de juegos, ante la mirada atónita de otros apostadores y empleados del bingo.

El personal médico llegó rápidamente tras el llamado de emergencia, pero no pudo reanimarla. Los profesionales intentaron salvarle la vida, pero la víctima fue declarada muerta en el mismo bingo.

El episodio generó un gran revuelo entre los presentes, que no podían creer lo que estaba pasando. La Policía y la Justicia realizaron las pericias correspondientes y la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como María Elena Jesús, de nacionalidad argentina y 73 años. Según trascendió, vivía en Tolosa y era una habitué del lugar.

Ahora, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 quedó a cargo del caso y se esperan los resultados de las pericias para determinar qué provocó la repentina muerte de la mujer.

