Tras los insultos y gestos racistas, la Justicia de Brasil dispuso que la influencer santiagueña use una tobillera electrónica

Agostina Páez, de 29 años, permanece bajo investigación por un episodio de insultos racistas ocurrido en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.

Hoy 19:36

La Justicia de Brasil investiga a Agostina Páez, una abogada santiagueña de 29 años, tras ser acusada de insultos racistas contra un trabajador de un bar ubicado en Ipanema, en la ciudad de Río de Janeiro.

Según informó la policía local, el hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando la joven se encontraba en el lugar junto a amigas. A raíz de una discusión por el pago de la cuenta, un empleado del bar la denunció por gestos y expresiones de carácter racista, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

Como medida judicial, las autoridades de Río de Janeiro le retuvieron el pasaporte y dispusieron la colocación de una tobillera electrónica, con el objetivo de impedir que abandone el país mientras avanza la investigación.

El caso tuvo amplia repercusión en Brasil y en redes sociales, donde la joven fue identificada rápidamente como una influencer argentina. Páez cuenta con más de 40 mil seguidores en Instagram, cuenta que actualmente aparece desactivada, y casi 80 mil en TikTok, red social en la que su perfil fue configurado en modo privado.

Además, trascendió que la joven es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte de Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido en el marco de una denuncia por violencia de género.

Una agencia de viajes retiró su imagen de las redes

En medio de la polémica, la agencia de viajes “Cataleya Travel”, que había trabajado con Agostina Páez en su rol de influencer, decidió desvincularse públicamente y retirar todo el contenido promocional en el que ella aparecía.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa explicó que la decisión responde a sus principios institucionales.

“Cataleya Travel es una agencia que, desde sus inicios, promueve y respeta el turismo inclusivo y responsable. Esta decisión está alineada a nuestros valores y con nuestro compromiso con el respeto, la diversidad y la no discriminación”, señalaron.