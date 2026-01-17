Las fotos de Messi en su regreso a los entrenamientos del Inter Miami

El plantel dirigido por Javier Mascherano volvió a las prácticas durante la mañana de este sábado y, como no podía ser de otra manera, Leo dijo presente.

Con el objetivo claro de llegar al 100% para el Mundial, Lionel Messi ya se sumó a las prácticas del Inter Miami. Con Javier Mascherano a la cabeza, todo el plantel de las Garzas se realizó estudios médicos en el centro de entrenamiento en Fort Lauderdale (Florida) y ya comenzó con las primeras prácticas de cara a la gira de amistosos que el conjunto norteamericano realizará por Sudamérica en enero.

De cara a un 2026 en el que el equipo deberá defender su título de campeón de la MLS Cup, el Inter Miami tendrá una semana de entrenamientos antes del primer amistoso de pretemporada, el cual se llevará a cabo en Perú y le dará inicio al Champions Tour, la gira del equipo por Latinoamérica.

Los vigentes campeones de la Major League Soccer (MLS) regresarán a territorio peruano para iniciar su preparación, tal como ocurrió en 2025, aunque esta vez se medirán con Alianza Lima. El encuentro se disputará el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

Tras su paso por Perú, el Inter Miami viajará a Medellín para enfrentar el 31 de enero al Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores, en el estadio Atanasio Girardot.

La gira sudamericana concluirá el 7 de febrero en Guayaquil, donde Inter Miami se medirá al Barcelona en el estadio Monumental Banco Pichincha, en lo que será su primer partido ante un club ecuatoriano.

El calendario de pretemporada se completará con al menos dos encuentros adicionales frente a rivales aún por confirmar. El debut oficial del Inter Miami en la MLS está programado para el 21 de febrero ante el LAFC, del surcoreano Son Heung-min y el francés Hugo Lloris, en el primero de cinco partidos consecutivos como visitante.