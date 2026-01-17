Ingresar
Fuerte temporal en Mar del Plata: ráfagas, árboles caídos y un herido

El fenómeno llegó por la tarde a la Costa Atlántica y provocó destrozos en distintos puntos de la ciudad.

Hoy 20:01
Mar del Plata

Una intensa ráfaga de viento, en el marco de la alerta amarilla, generó esta tarde daños principalmente en la zona céntrica de Mar del Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta por tormentas y poco después de las 15, una intensa ráfaga causó inconvenientes y generó tensión.

Al igual que el centro, la zona de La Perla fue una de las más afectadas. De hecho, mientras miles de marplatenses y turistas salían rápidamente de la playa, el fuerte viento provocó la rotura de los vidrios del edificio Maral 50, ubicado frente a la costa. En concreto, estallaron unos paneles de vidrio en la planta baja.

Personal de Defensa Civil y un equipo de riesgos especiales montó un operativo en el lugar para, principalmente, garantizar la seguridad debido a que puede haber vidrios rotos en altura.

Por otra parte, cayeron dos árboles en misma zona. Uno fue en 25 de mayo entre Yrigoyen y Mitre que al caer, tiró un poste de luz que impactó sobre una combi. A pesar de que en el lugar hay cables caídos, no se cortó el suministro de luz.

En tanto, otro árbol cayó en Yrigoyen al 1400 e impactó sobre un auto.

Frente al lugar, hubo cables caídos.

En otros sectores de Mar del Plata, también hubo daños como la caída de un poste de señal telefónica en Roca y 188.

Además, en algunas zona de la ciudad, como en la zona de Constitución, se registran cortes de energía eléctrica.

Si bien regía una alerta meteorológica, el viento cambió repentinamente de dirección por lo que cambiaron las condiciones climáticas rápidamente.

Por precaución, en muchas zonas los guardavidas le pidieron a los bañistas que abandonen el mar.

