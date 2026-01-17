Tras las críticas, María Becerra y J Rei eligieron Mar del Tuyú para sus vacaciones

La pareja volvió a mostrarse activa en redes luego de los cuestionamientos por su viaje a Finlandia.

Después de recibir fuertes críticas por sus lujosas vacaciones en Finlandia, donde viajaron para pasar una blanca Navidad y ver auroras boreales, María Becerra y J Rei optaron por una escapada mucho más simple y terrenal: eligieron Mar del Tuyú para disfrutar de unos días de relax, naturaleza y amor en la costa argentina. En sus redes sociales, la pareja compartió un collage de imágenes que condensa la intimidad, la complicidad y el espíritu relajado de esta mini aventura.

El collage compartido por la cantante condensa la esencia de la escapada: en la esquina superior izquierda, dos reposeras turquesa y una cesta de picnic se acomodan bajo la sombra de los árboles, sobre hojas secas y pinos, evocando tardes de charla y mate en el bosque costero. Arriba a la derecha, J Rei aparece sin remera, inclinado sobre una mesa con una pizza recién horneada, platos y una botella de agua, en el interior de una vivienda sencilla y cálida. El centro izquierdo muestra a María, con gorra oscura y buzo gris, disfrutando del aire libre y la vegetación, mientras en el centro derecho la luz atraviesa un claro entre árboles altos, invitando al paseo y la contemplación.

La pareja no solo apostó por la vida sencilla, sino que también encontró en el viaje en moto una nueva forma de disfrutar juntos. En la esquina inferior derecha del collage, se ve la sombra de ambos proyectada sobre el asfalto mientras viajan, síntesis perfecta de libertad y aventura. María compartió el momento en sus historias con una dedicatoria a J Rei: “Todo a tu lado es tan hermoso. Te amo amor de mi vida”, y agregó: “¡Fuimos y volvimos en la moto! Hermosa experiencia, primer viaje de muchos en la motito. Ya recorrimos todo lo que queríamos en motorhome y en la chata… ahora es el turno de los viajes en la moto. Próxima meta: el norte argentino”.

El aire relajado de la escapada se completa con imágenes de la playa al amanecer, casi vacía, con arena húmeda y un cielo gris azulado, y otra postal que muestra un cielo nocturno estrellado, aportando el toque mágico y contemplativo de las noches costeras. “La paz de las mañanas en la playa”, escribió María, compartiendo la serenidad de las primeras horas del día y la calma de disfrutar del ruido del mar.

Por su parte, el cantante de “Tu Turrito” replicó en sus propias historias el collage que subió la Nena de Argentina y le sumó el mensaje: “Un sueño”, junto al emoji de la carita que tiene lágrimas en los ojos y un corazón negro, dando cuenta de que no necesita grandes lujos para disfrutar a pleno de la compañía de su novia en cualquier parte del mundo.

La pareja también se mostró disfrutando de desayunos caseros, caminatas entre pinos y paseos en bicicleta, priorizando el contacto con la naturaleza y el disfrute de lo cotidiano. La cocina casera, los paisajes sencillos y la compañía mutua se convirtieron en el eje de unas vacaciones que, lejos de los flashes y el bullicio, apostaron por la autenticidad y el bienestar compartido.

Así, la pareja dejó atrás los cuestionamientos y eligió mostrar una versión mucho más terrenal y cercana, apostando a la felicidad de lo simple, el amor y la calma de la costa bonaerense. Entre desayunos caseros, paseos en moto, caminatas bajo los pinos y atardeceres frente al mar, María Becerra y J Rei demostraron que el disfrute auténtico no depende del destino, sino de la actitud y la compañía elegida, construyendo recuerdos lejos del lujo y el cariño de los pequeños grandes momentos juntos.