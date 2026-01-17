Sarmiento de La Banda va por el golpe histórico en la Copa Argentina ante Lanús

El Profe enfrentará al último campeón de la Sudamericana este domingo en Caseros, por los 32avos de final, en un cruce que ilusiona a todo Santiago del Estero.

Sarmiento de La Banda tendrá este domingo una cita histórica cuando enfrente a Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido que despierta ilusión y expectativa en todo el pueblo del Profe. El encuentro se disputará el domingo 18 de enero desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes, y contará con transmisión en vivo de TyC Sports.

El conjunto santiagueño afrontará un desafío mayúsculo, no solo por la jerarquía del rival sino también por el contexto. Sarmiento volvió a los entrenamientos hace apenas diez días y todavía no pudo incorporar todos los refuerzos pretendidos para la competencia. Del otro lado estará un Lanús que llega como último campeón de la Copa Sudamericana y que además se reforzó de buena manera para disputar la Copa Libertadores, lo que marca la magnitud del cruce.

En cuanto a la terna arbitral, el juez principal será Bruno Amiconi, acompañado por Facundo Rodríguez como asistente 1 y Miguel Savorani como asistente 2. El cuarto árbitro será Maximiliano López Monti, en un encuentro que promete ser intenso y muy disputado.

Sobre el largo viaje y las dificultades que rodean el partido, el presidente de Sarmiento, Pablo Rojo, fue claro y sincero: “No es justo, pero el fútbol es así. Hay que ir, jugar y competir de la mejor manera para dejar a Sarmiento y a la provincia en el mejor lugar posible. Sabemos que vamos con desventaja, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa”. Con esa convicción, el Profe irá por el batacazo en una noche que puede quedar grabada en la historia del club.