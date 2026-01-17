Por la intensa lluvia, se posterga el inicio de juego en el Osvaldo Juárez entre Central Argentino vs Vélez

El duelo estaba previsto para las 19, pero por la importante acumulación de agua en el terreno de juego, se modificó el horario de inicio.

Hoy 20:06

La intensa lluvia caída en la provincia obligó a postergar el inicio del partido entre Central Argentino y Vélez de San Ramón, correspondiente a la Quinta Ronda Eliminatoria del torneo. El duelo, que estaba programado originalmente para las 19, finalmente se jugará desde las 20.

La gran cantidad de agua acumulada afectó directamente el terreno de juego del estadio Osvaldo Juárez, lo que llevó a las autoridades a retrasar el comienzo del encuentro con el objetivo de preservar la integridad física de los jugadores y garantizar un desarrollo normal del partido.

Pese a la demora, el choque no fue suspendido y se espera que el campo responda tras el tiempo de espera. El cruce genera gran expectativa, ya que se trata de un duelo santiagueño clave en la etapa decisiva del certamen.

De esta manera, Central Argentino y Vélez saldrán a la cancha a las 20, con la ilusión intacta de dar un paso más en el torneo, aunque condicionados por un contexto climático que obligó a modificar la planificación inicial.

El Albo buscará hacerse fuerte en casa, apoyado por su gente y por un rendimiento sólido a lo largo del certamen, donde supo mostrar orden, carácter y efectividad en los momentos decisivos. Jugar la ida como local aparece como una oportunidad clave para sacar ventaja ante un rival importante. El Albo viene de eliminar a Comercio en otro choque de equipos santiagueños con un global de 3 a 0.

Por su parte, Vélez de San Ramón intentará dar el golpe fuera de casa y llevarse un resultado positivo que le permita definir la serie en su estadio. El Fortín también llega en buen momento y ha demostrado ser un equipo competitivo, con capacidad para plantarse en escenarios exigentes y discutirle el protagonismo a cualquiera. Viene de eliminar a Independiente de Catamarca con un global de 2 a 0.

El encuentro contará con una terna arbitral íntegramente santiagueña. El árbitro principal será Nelson Rodrigo Figueroa, acompañado por Nicolás Emanuel Figueroa y Rodrigo Emmanuel Jiménez como asistentes, mientras que Brian Manuel Morales será el cuarto árbitro. Todo está dado para una semifinal que promete ser intensa, pareja y con clima de final anticipada.