Comenzó a cumplirse el pronóstico: llueve en el interior y siguen las alertas por tormentas en todo Santiago del Estero

VIDEOS | Tal como había anticipado el SMN, este domingo se registraron lluvias en distintas localidades de la provincia. Continúan vigentes las alertas amarilla y naranja.

Hoy 12:31

El pronóstico anunciado para este domingo en Santiago del Estero empezó a cumplirse. Durante la jornada se registraron lluvias en distintas localidades del interior provincial, en el marco de un escenario de inestabilidad marcado por alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja.

Según informaron lectores a través del WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (385-5795000), en Tintina la lluvia comenzó pasadas las 11.30, luego de una mañana sofocante. De acuerdo al testimonio, antes de las precipitaciones se registró un viento leve del norte, sin actividad eléctrica ni ráfagas fuertes, lo que generó un alivio térmico tras el intenso calor del sábado.

En tanto, en Campo Gallo las condiciones fueron más intensas. Vecinos indicaron que llovió desde las 7 de la mañana, con un acumulado de 100 milímetros. En esa zona se registró abundante actividad eléctrica y vientos fuertes, lo que convirtió al domingo en una jornada pasada por agua.

También se registraron precipitaciones en Donadeu, departamento Alberdi, donde vecinos informaron que la lluvia fue persistente. Según los datos aportados, el acumulado alcanzaría aproximadamente 25 milímetros.

Alertas vigentes en toda la provincia

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, gran parte de Santiago del Estero continúa bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el sector este permanece bajo alerta amarilla.

La alerta naranja rige para los departamentos: Figueroa, oeste de Alberdi, oeste de Copo, oeste de Moreno, Pellegrini, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez y Río Hondo.

Por su parte, la alerta amarilla alcanza a: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan Felipe Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

El SMN advierte que las tormentas pueden estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrían durante el resto de la jornada.