El tiempo para este domingo 18 de enero en Santiago del Estero: alerta naranja por tormentas durante toda la jornada

El SMN advierte por lluvias intensas, fuerte inestabilidad y condiciones adversas en la provincia.

Hoy 01:26
Lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo 18 de enero con condiciones climáticas inestables en la ciudad de Santiago del Estero y gran parte de la provincia, bajo alerta naranja por tormentas que se mantendría vigente durante todo el día.

Según el organismo oficial, las precipitaciones podrían registrarse desde la madrugada y extenderse a lo largo de la mañana, la tarde y la noche. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima estimada en 22°C, elevada humedad —cercana al 93%— y viento leve del sector sudoeste. Durante la mañana se esperan tormentas con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70%.

Hacia la tarde, el termómetro podría alcanzar los 31°C, aunque el cielo continuará cubierto y con chances de nuevas tormentas. Por la noche, el panorama se mantendrá complejo, con aumento de la inestabilidad y persistencia de lluvias.


Pronóstico extendido del SMN

Desde el SMN recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

