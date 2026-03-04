Franco Colapinto volvió a la acción con el Gran Premio de Australia: cómo le fue en las prácticas

El piloto argentino de Alpine tuvo actividad en el circuito de Albert Park. Piastri, Antonelli y Russell, los mejores. Todos los detalles en la nota.

Hoy 03:34

Se cerró el primer día oficial de la nueva era del campeonato mundial de Fórmula 1 en el circuito urbano «Albert Park» de Melbourne, en el cual se corre el Gran Premio de Australia, y Franco Colapinto lo completó con una labor sólida y que permite avizorar un progreso del Alpine A526 con el cual quedó 18° al cabo de la última tanda del día, tras marcar 1m22s619 con neumáticos blandos.

Colapinto pudo realizar tres «stint» durante la hora de duración de ensayos, evaluando junto al equipo que dirige Steve Nielsen la prestación del coche con el motor Mercedes que le permitió al piloto argentino encontrar la puesta a punto óptima tanto para la clasificación sabatina como para la carrera del domingo, calzando además compuestos medios y blandos, con los cuales cerró 27 giros en total.

Una característica que hay que seguir con atención en los actuales coches es la recuperación de energía en las baterías, y esto obliga a los pilotos a transitar a una velocidad menor en el circuito. El argentino no fue ajeno a esta situación y en el comienzo fue eludido por Lewis Hamilton (Ferrari) cuando el pilarense iba acumulando potencia en la batería y recorriendo la recta principal más lento que el británico, maniobra que fue analizada por los comisarios deportivos al bajarse la bandera de cuadros.

Más allá de ese momento, Colapinto continuó desarrollando su labor y midiéndose en pista con sus rivales en cada sesión cronometrada, y consiguiendo referencias interesantes para seguir trabajando con sus ingenieros y establecer registros aceptables con la puesta a punto que podría utilizar en la práctica siguiente y la clasificación y carrera posteriormente.

Cómo le fue en la primera práctica del Gran Premio de Australia

Como el resto de los pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto cerró la primera práctica del año sin notorias dificultades en el Alpine A526 con el cual dio un total de 26 vueltas en los 5.278 metros del circuito «Albert Park» de Melbourne en donde se celebra el Gran Premio de Australia, y que permitió observar el rendimiento de los nuevos autos con las normas de la FIA que hace a los participantes gestionar y equilibrar la potencia en la combinación del motor de combustión y el eléctrico.

Enfocado en esta premisa, y continuar con el aprendizaje de esta nueva era para él y sus colegas, condujo el coche con una configuración aerodinámica diferente en los alerones delanteros y traseros, y la utilización de una carlinga renovada que llevó a Melbourne el equipo de Enstone.

Colapinto inició la actividad con neumáticos medios flamantes, utilizando dos juegos con los cuales dio una docena de giro; luego de los chequeos en el box, el argentino volvió a pista con neumáticos blandos nuevos, con los cuales logró marcar 1m23s325 en la mejor de sus trece vueltas con este juego, tiempo que lo ubicó 16° en la tabla, quedando a 3s058 de la Ferrari de Charles Leclerc, quien hizo 1m20s267 tras 33 giros, y relegó por 0s469 a su compañero Lewis Hamilton.

Por su parte, Pierre Gasly quedó 18° a 710 milésimas de Colapinto, interfiriendo entre ambos el Cadillac de Valtteri Bottas, que está retornando con el flamante equipo que cuenta entre sus referentes a Mario Andretti (campeón de F1 en 1978).

Detrás de las Ferrari quedaron los Red Bull de Max Verstappen (a 0s522) e Isack Hadjar (a 0s820); luego quedó en el quinto puesto el debutante Arvid Lindblad con el Racing Bulls, y aunque quedó a más de un segundo está demostrando que las razones para subirlo al RB «B» están más que justificadas. El británico superó al local Oscar Piastri y su McLaren, a George Russell y Kimi Antonelli, ambos con Mercedes, y a los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Para el campeón del mundo Lando Norris no fue un buen inicio, debido a que una falla en el fondo plano de su McLaren MCL40 le privó de girar más tiempo y por ello su coche fue desarmado para evaluar el origen del inconveniente y repararlo para la segunda práctica que se realizará a la hora 2:00 de Argentina; en tanto, otro campeón como Fernando Alonso no pudo salir a pista debido a una falla en la unidad de potencia del motor Honda que lo obligo a permanecer en boxes, vestido de civil.

Horarios del GP de Australia (hora argentina)

Práctica libre 1: jueves de 22:30 a 23:30

jueves de 22:30 a 23:30 Práctica libre 2: viernes de 2:00 a 3:00

viernes de 2:00 a 3:00 Práctica libre 3: viernes de 22:30 a 23:30

viernes de 22:30 a 23:30 Clasificación: sábado de 2:00 a 3:00

sábado de 2:00 a 3:00 Carrera: domingo de 1:00 a 2:00

En Argentina, la competencia se podrá ver a través del plan premium de Disney+, que ofrece todas las sesiones y cámaras onboard. En televisión por cable estará disponible en Fox Sports, mientras que otra alternativa es el servicio oficial F1 TV, con herramientas exclusivas para los fanáticos.