Se suspendió el encuentro entre Central Argentino y Vélez por el Regional: cuándo se juega

Hoy 19:25

La fuerte lluvia que afectó a gran parte de la provincia derivó en la suspensión del partido entre Central Argentino y Vélez de San Ramón, correspondiente a la Quinta Ronda Eliminatoria. El encuentro debía disputarse este domingo desde las 19 en el estadio Osvaldo Juárez, pero el estado del campo de juego impidió su normal desarrollo.

La gran cantidad de agua acumulada sobre el terreno hizo imposible garantizar la seguridad de los futbolistas, motivo por el cual las autoridades tomaron la decisión de no iniciar el partido. A pesar de los trabajos realizados, el piso no respondió y la lluvia persistente terminó por inclinar la balanza hacia la suspensión.

Según se informó de manera preliminar, el duelo será reprogramado para mañana lunes 19 de enero en principio a las 22hs.

De esta manera, Central Argentino y Vélez deberán esperar para volver a verse las caras en un cruce clave del torneo, mientras la organización trabaja para confirmar la reprogramación del partido suspendido.