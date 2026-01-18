Trump planea cobrar US$ 1.000 millones a los países que quieran un asiento permanente en su Junta de la Paz

Según un borrador del estatuto, los Estados miembros tendrían mandatos de hasta tres años, salvo que aporten esa suma durante el primer año. El presidente de Estados Unidos tendría además la facultad de invitar o destituir integrantes.

Hoy 05:18

Donald Trump planea cobrar US$ 1.000 millones a los países que quieran un lugar permanente en la nueva Junta de la Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos.

"Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor del estatuto, sujeto a renovación por el presidente. El mandato de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de US$ 1.000 millones en efectivo a la Junta de la Paz durante el primer año de vigencia del estatuto", establece un borrador al que tuvo acceso Bloomberg.

La Junta sería oficial una vez que tres Estados miembro acepten el estatuto o la Carta. Pero eso no parecería tan sencillo: varios países se opondrían firmemente al borrador y estarían trabajando para rechazar colectivamente las propuestas.

El borrador parece sugerir que el propio Trump controlaría el dinero, algo que se consideraría inaceptable para la mayoría de los países que podrían evaluar unirse a la Junta, según dijeron personas familiarizas con el tema. La Casa Blanca habría cursado invitaciones a varios países europeos.

El documento también establece que el líder de la Casa Blanca sería el primer presidente de la Junta y él decidirá quiénes se unan a ella. Las decisiones se tomarían por mayoría, cada Estado representando un voto, pero todas deberán contar con el visto bueno del presidente.

Eso no sería lo único: el presidente, inicialmente Trump, definiría las fechas y los lugares donde se realizarían las reuniones de votación -que deberían ser al menos una vez al año-; y también es él quien aprobará la orden del día.

Trump también tendría la facultad de destituir a un miembro, sujeto al veto de una mayoría de dos tercios de los Estados miembros. "El presidente designará en todo momento a un sucesor para el cargo de presidente", establece el estatuto.

El viernes, la Casa Blanca anunció un primer panel ejecutivo que incluiría al secretario de Estado, Marco Rubio; al enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff; al yerno de Trump, Jared Kushner; y al ex primer ministro británico, Tony Blair, antes de la formación de la junta general.

Los críticos de Trump temen que el republicano esté intentando crear una especie de Organización de la Naciones Unidas paralela, teniendo en cuenta su fuerte oposición al organismo.

La Junta se describe en la Carta como "una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza confiable y legítima, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos".

El viernes, Trump invitó a Javier Milei a formar parte de la Junta de la Paz por Gaza, en el contexto del comienzo de la Fase II del plan de paz de Trump para el enclave palestino. Esa junta se crearía bajo el paraguas más amplio de esta nueva Junta de Paz.

El presidente argentino agradeció la invitación y destacó que "es un honor" ser parte de una organización "para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza".

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", destacó Milei en X.

El plan, sin embargo, fue criticado por el primer ministro israelí, quien afirmó que los detalles no se habían coordinado con su país. En concreto, Benjamin Netanyahu cuestionó la elección de los miembros del comité ejecutivo de Gaza.

"El anuncio de la composición del Comité Ejecutivo de Gaza, que depende de la Junta de la Paz, no fue coordinado con Israel y va en contra de su política", señaló en un comunicado.

Según la Casa Blanca, este órgano tendrá por misión asesorar al comité tecnocrático palestino de 15 miembros que se encargará de la administración provisional del territorio y que comenzó sus trabajos el jueves en El Cairo.