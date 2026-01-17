Un Panorama Diferente: recorrimos "Santiago es tu Río" y la Costanera en vivo por Facebook

Diario Panorama volvió a salir a la calle para mostrarle a los santiagueños los espacios más convocantes de la ciudad. Esta vez, el recorrido fue en vivo por la Costanera del Río Dulce y la propuesta Santiago es tu Río.

En el marco del segmento “Un Panorama Diferente”, Diario Panorama continuó acercándole a la comunidad distintos puntos de Santiago del Estero, con una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook que permitió compartir la experiencia en tiempo real.

El recorrido comenzó a bordo de los colectivos eléctricos que circulan por la Costanera del Río Dulce, una alternativa de transporte sustentable que ya se convirtió en una de las atracciones del paseo. El equipo realizó el trayecto junto a Mariela, conductora del colectivo, quien acompañó el viaje desde el Natatorio Provincial hasta el Estadio Único Madre de Ciudades.

Durante el trayecto, se destacó la comodidad de las unidades, totalmente equipadas, con las medidas de seguridad correspondientes y climatizadas con aire acondicionado, lo que permite disfrutar del paseo de manera cómoda y segura.

Artesanos, deportes y propuestas para toda la familia

Luego, el equipo de Diario Panorama recorrió la feria de artesanos del Santiago es tu Río, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de la Capital que propone actividades de viernes a domingo en la Costanera.

El espacio cuenta con múltiples sectores pensados para toda la familia: deportes en arena, sector gastronómico, un escenario mayor donde se presentan distintos artistas y se dictan clases de zumba, una feria de artesanos con variadas opciones para comprar, un sector de realidad virtual y juegos, y un espacio exclusivo para niños, coordinado por un equipo municipal.

Un recorrido para revivir en vivo

La propuesta permitió mostrar de cerca cómo la Costanera se consolida como uno de los principales puntos de encuentro y recreación de la ciudad, combinando naturaleza, deporte, cultura y entretenimiento.

Este nuevo recorrido de “Un Panorama Diferente” ya se encuentra disponible en los vivos realizados por el Facebook de Diario Panorama, donde los santiagueños pueden revivir la experiencia y seguir descubriendo los espacios que hacen a la identidad y el disfrute de la ciudad.