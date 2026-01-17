Ingresar
Camión cargado con aceite se incendió mientras circulaba por la Ruta 34

El siniestro ocurrió este sábado y demandó un amplio operativo de seguridad. No hubo heridos, aunque sí importantes daños materiales.

Hoy 23:00

Momentos de tensión se vivieron este sábado sobre la Ruta Nacional 34 cuando un camión que trasladaba 99 tambores de aceite fue consumido parcialmente por un incendio, lo que obligó a interrumpir la circulación y montar un operativo preventivo en el sector.

El transporte, un Ford al mando de Héctor Daniel Robledo, oriundo de la provincia de Tucumán, se dirigía desde Buenos Aires hacia su lugar de residencia. Por causas que se investigan, el fuego se habría desatado en la cabina del vehículo, presuntamente tras una falla mecánica vinculada a un compresor, lo que generó la rápida propagación de las llamas.

Alertadas las autoridades, personal de Corredores Viales acudió al lugar para ordenar el tránsito y preservar la seguridad de quienes transitaban por la ruta. En tanto, Bomberos Voluntarios de Selva trabajaron intensamente hasta lograr extinguir el foco ígneo y evitar que el incendio se extendiera a la totalidad de la carga.

La situación fue comunicada a la fiscal Florencia Garzón, quien dispuso las actuaciones correspondientes y que el episodio quedara asentado en el registro de Novedades Generales. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el camión y parte de la mercadería transportada sufrieron daños materiales significativos.

