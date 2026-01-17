Boca cierra la pretemporada ante Olimpia antes del debut oficial

El Xeneize enfrentará este domingo al conjunto paraguayo en San Nicolás, en el último amistoso previo al arranque del Torneo Apertura. Claudio Úbeda volverá a probar el equipo titular.

Boca disputará este domingo desde las 21.15 su segundo y último amistoso de pretemporada cuando se mida ante Olimpia, en el Estadio Único de San Nicolás. A pocos días del inicio del Torneo Apertura, el entrenador Claudio Úbeda aprovechará el encuentro para ajustar detalles de cara al debut frente a Deportivo Riestra, programado para el domingo 25 de enero.

El Xeneize llega a este compromiso luego de igualar 0 a 0 ante Millonarios en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo. En ese encuentro, Boca fue ampliamente dominador, manejó la pelota durante gran parte del partido, pero volvió a mostrar falta de eficacia en los metros finales. Incluso, Exequiel Zeballos desperdició un penal en el cierre que pudo haber cambiado el resultado.

Si bien la idea inicial era realizar una rotación para cuidar cargas físicas, lo observado en los últimos entrenamientos marca otra tendencia. Úbeda volvió a parar el mismo once que enfrentó al conjunto colombiano, manteniendo el 4-3-3 y ratificando desde el arranque a Ander Herrera y Brian Aguirre, con la clara intención de afianzar el funcionamiento colectivo y llegar con ritmo al inicio del campeonato.

De todos modos, Boca seguirá afrontando el cierre de la pretemporada con bajas importantes. El cuerpo técnico no podrá contar con Edinson Cavani, afectado por una lumbalgia, ni con Carlos Palacios, que arrastra una sinovitis. Tampoco estarán disponibles Milton Giménez, con pubalgia, ni Rodrigo Battaglia, debido a una tendinopatía en el tendón de Aquiles.

Así, el amistoso ante Olimpia aparece como la última prueba fuerte para Boca antes del inicio oficial de la temporada, con Úbeda decidido a consolidar una base y despejar dudas de cara al estreno en el Torneo Apertura.