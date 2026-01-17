Israel celebró que la Argentina declarara terrorista a la Fuerza Quds y destacó el rol del Gobierno de Milei

El canciller israelí Gideon Sa’ar afirmó que la medida fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra a las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Hoy 21:32

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, celebró la decisión del Gobierno argentino de declarar a la Fuerza Quds, rama del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como organización terrorista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta de X, Sa’ar remarcó que la medida adoptada por la gestión de Javier Milei representa “un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”.

El jefe de la diplomacia israelí también instó a que otros países sigan el ejemplo de Argentina y califiquen a estas agrupaciones como terroristas. “La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, completó Sa’ar en su mensaje, donde menciona a su par de Cancillería, Pablo Quirno.

La medida del Gobierno fue comunicada este sábado por la Oficina del Presidente de la República Argentina y se enmarca en una serie de acciones orientadas a fortalecer el frente internacional contra el terrorismo iraní y recordar a las víctimas de los ataques terroristas ocurridos en Buenos Aires en la década de 1990.

Según difundió el Poder Ejecutivo argentino, la resolución incorpora a la Fuerza Quds al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Entre las implicancias de la decisión, abarca la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del grupo y proteger el sistema financiero nacional.

La declaración se coordinó en conjunto con Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, con la supervisión de Milei.

El comunicado oficial subraya que la Fuerza Quds es una división especializada en el entrenamiento para la ejecución de ataques en el extranjero y recordó que la República Argentina fue blanco de sus operaciones a través de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Asimismo, se hizo referencia a la situación de Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, implicado en el atentado contra la mutual judía y sobre quien pesa una alerta roja de Interpol. El texto indicó que Vahidi ya figura en el RePET y denunció que el régimen iraní lo ascendió, designándolo comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La Fuerza Quds opera como brazo en el extranjero de la Guardia Revolucionaria Islámica, especialmente en guerras asimétricas e inteligencia militar.

En Venezuela, la división está dirigida por Ahmad Asadzadeh Goljahi, quien también gerencia el denominado Departamento 11000, responsable de operaciones clandestinas en América Latina. El pasado 7 de noviembre en México, autoridades frustraron un intento de asesinato contra la embajadora israelí Einat Kranz Neiger, atribuido a esta estructura y orquestado por el agente iraní Hasan Izadi.

Asadzadeh también integra el Departamento 840, encargado de operaciones de asesinato en el exterior. Tras la muerte de Qassem Soleimani en 2020, recibió el encargo de reagrupar agentes para vengar la muerte del comandante.

Además, según la Red de Noticias de la República Islámica de Irán (IRINN), Asadzadeh ocupa el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Amistad Irán y América Latina, organización señalada como fachada para actividades de infiltración en la región.

Otro miembro destacado de la Fuerza Quds en América Latina es Mostafa Shanghaghi, quien actúa bajo cobertura diplomática en la Embajada de Irán en Caracas y ha sido identificado como operador de inteligencia tanto en la región como en la Península Arábiga, donde ha brindado apoyo a los rebeldes hutíes en Yemen.

Imágenes recientes lo muestran junto al presidente venezolano Nicolás Maduro en ceremonias de homenaje al ex jefe de Estado iraní Ebrahim Raisi, fallecido en 2024.