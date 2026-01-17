Video: una abogada e influencer santiagueña fue filmada realizando gestos racistas en Ipanema y le incautaron el pasaporte

La mujer fue a la comisaría este sábado, le retuvieron el pasaporte y fue derivada al sistema penitenciario para colocarse una tobillera electrónica.

Hoy 16:00

Una santiagueña tuvo su pasaporte incautado por ofensas racistas en Ipanema, en la Zona Sur de Río de Janeiro. Se trata de Agostina Páez, de 29 años, quien también deberá usar una tobillera electrónica, tras una decisión de la Justicia a pedido de la Comisaría 11ª (Rocinha), que investiga el caso.

El hecho ocurrió en un bar el pasado miércoles 14. La víctima declaró en la comisaría que la mujer le habría señalado con el dedo y proferido insultos de carácter racial, al llamarlo “negro” de manera peyorativa y discriminatoria.

La discusión se produjo a raíz de un supuesto error en el pago de la cuenta. El empleado fue a revisar las cámaras del local y, en ese momento, la mujer imitó a un mono y reprodujo los sonidos del animal.

También pronunció la palabra “Mono”, utilizada en el idioma español para referirse a personas negras como una ofensa, en alusión a monos.

