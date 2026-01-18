Conmoción en Chaco por un joven que fue baleado durante un asalto

La víctima tiene 25 años y sufrió una herida de arma de fuego. Denunció el robo de su celular y billetera.

Hoy 06:37

En la noche del viernes último, una ambulancia trasladó al Hospital "Dr. Julio C. Perrando" a Tomás Gómez, de 25 años, domiciliado en Resistencia, la Capital de la vecina provincia de Chaco. El joven había sufrido lesiones por terceros en ocasión de robo, hecho suscitado en la plazoleta del barrio 263 Viviendas de Fontana.

La víctima fue examinada y se diagnosticó "herida de arma de fuego en glúteo izquierdo, consciente y estable". Gómez relató que fue agredido por varios desconocidos, quienes además le sustrajeron su teléfono celular y billetera.

Diario Norte de Chaco pudo establecer que Gómez había sido atendido en el consultorio 25 del Servicio de Traumatología, debido a los dolores que presentaba. En esa instancia se le extrajo un proyectil de arma de fuego alojado en su cuerpo, el cual fue entregado a la instrucción policial correspondiente.

El proyectil fue formalmente secuestrado y remitido a la comisaría Primera de Fontana, por guardar relación con las actuaciones que se instruyen en esa dependencia policial. La investigación busca identificar a los agresores y esclarecer las circunstancias del ataque.

El hecho pone en evidencia la violencia ejercida en robos callejeros y la importancia de la rápida intervención de los servicios de emergencia y del personal médico del Hospital Perrando. La extracción del proyectil constituye una prueba clave para la causa y será analizada en el marco de la investigación judicial que quedó a cargo de la fiscal en feria, Liliana Beatriz Irala.

Con estos primeros pasos en la investigación, la fiscal dispuso de varias medidas a fin de poder dar con los atacantes, por lo cual agentes de Investigaciones Complejas se sumaron a las pesquisas y se analizarán las cámaras de seguridad próximas al lugar donde Gómez fue baleado en un aparente hecho de inseguridad.