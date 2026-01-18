Estados Unidos anunció la muerte de un jefe afiliado a Al Qaeda en un ataque en Siria

Fue abatido en una ofensiva en el noroeste del país árabe. Washington lo vinculó a un ataque previo que dejó tres estadounidenses muertos y reforzó la ofensiva contra grupos yihadistas en la región.

Hoy 07:05

Estados Unidos informó que mató a un “jefe afiliado a Al Qaeda” durante un ataque en el noroeste de Siria, como represalia por una agresión ocurrida en diciembre que provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según detalló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el objetivo de la ofensiva fue Bilal Hasan al-Jasim, a quien describió como “un líder terrorista experimentado” que había planificado atentados y mantenía vínculos directos con el atacante del grupo Estado Islámico (EI) que el mes pasado atacó a personal estadounidense.

El organismo militar precisó que Al-Jasim estaba afiliado a Al Qaeda, aunque no brindó detalles sobre la naturaleza de su relación con el EI -también conocido como ISIS- ni sobre su conexión específica con el atentado perpetrado en la zona de Palmira.

La ofensiva se produjo apenas una semana después de ataques “a gran escala” realizados por fuerzas estadounidenses y aliadas contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Aquellas operaciones también respondieron a la agresión del 13 de diciembre, en la que murieron dos militares estadounidenses y un traductor.

Ese ataque en Palmira fue el primero de este tipo registrado desde la caída del régimen de Bashar al Assad, ocurrida en diciembre de 2024. A finales de ese mes, Washington ya había anunciado bombardeos sobre “bastiones” yihadistas, con el respaldo de Jordania.

En tanto, a comienzos de enero, el Reino Unido y Francia llevaron a cabo operaciones conjuntas en Siria con el objetivo de impedir, según afirmó París, “el resurgimiento de Daesh” en la región.