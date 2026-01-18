La pregunta que incomodó a Fátima Flórez en la mesa de Mirtha Legrand

La diva argentina no esquivó el tema y, fiel a su estilo, llevó la conversación con la comediante a un terreno ya conocido: Javier Milei. ¿Qué le preguntó y qué respondió la imitadora?

Hoy 07:34

En su segundo programa desde Mar del Plata para El Trece, Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad de hacerle una pregunta a Fátima Flórez y llevarla al terreno de Javier Milei y el romance que mantuvieron durante un año.



La imitadora se sentó en la Mesaza de la Chiqui como una de las invitadas. También estuvieron Marcelo Polino, Ana María Picchio, Julieta Ortega y el actor Damián De Santo. En medio de las charlas que se dieron, Fátima volvió, casi a la fuerza, a tocar un tema ya conocido para élla.

"¿Te estás preparando? Porque el 26 llega", preguntó en primera instancia Mirtha, sin filtro. Lejos de quedar ahí, insistió: "Viene el presidente Milei a Mar del Plata. ¿Te va a ver o algo?".

"El señor Presidente estuvo en mi programa de Radio Mitre y dijo que si tenía alguna actividad en Mar del Plata iba a venir al show porque está súper a favor de lo que hacemos", expresó Marcelo.



Sin pasar por encima la pregunta, Flórez respondió y dijo que el mandatario estará presente en los próximos días: "La idea siempre fue de venir a verme. Pondera mucho mi trabajo y lo que hago arriba del escenario. Me admira mucho y no quiere perderse el show. Va a estar el martes 27 de enero".