Intentó robar un auto, fue descubierto y terminó detenido: es policía

La víctima se defendió, el sospechoso huyó herido y fue capturado minutos después: al identificarlo, la Policía confirmó que se trataba de un agente de otra provincia.

Hoy 10:26

Un intento de robo ocurrido en la localidad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, terminó con un delincuente detenido. No obstante, las autoridades se llevaron una sorpresa al descubrir que el acusado se trataba de un agente de la Policía de San Luis.

La captura se produjo después de que los efectivos policiales recibieran una alerta sobre el intento de asalto, por lo que acudieron al lugar pocos minutos después del incidente. El hecho tuvo como víctima a un hombre de 36 años, quien se desempeña como auxiliar en la estación ferroviaria local.

Según la reconstrucción del caso, el episodio ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando el ladrón interceptó al trabajador con la intención de sustraerle el vehículo. Frente a esto, la víctima reaccionó y logró herir al agresor con un golpe, obligándolo a escapar.

Después de que diera aviso a las autoridades, estos lograron localizarlo y detenerlo. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el acusado fue identificado como un joven de 24 años, que sería miembro de la Policía de San Luis.