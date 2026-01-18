Pampita celebró sus 48 años con una fiesta íntima frente al mar en el Caribe mexicano

La modelo compartió un video del exclusivo festejo en Costa Mujeres, rodeada de familiares y amigos, con una cena sobre la arena, decoración de lujo y una noche marcada por la música, la emoción y el amor.

Hoy 11:32

Pampita celebró su cumpleaños número 48 con una fiesta íntima en un resort de lujo en Costa Mujeres, en el Caribe mexicano, donde compartió un video en sus redes sociales que mostró los momentos más destacados del festejo. La modelo presentó en la noche del sábado un recopilatorio audiovisual de la reunión, el cual generó numerosos comentarios por parte de seguidores y amigos.

Hasta hace unos días, Carolina Ardohain se encontraba de vacaciones en Punta del Este junto a sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña y Anita García Moritán. Desde allí, decidió volar al paradisíaco destino que eligió para recibir el nuevo año de vida.

La elección del resort reflejó el gusto de Pampita por los destinos exclusivos. La celebración tuvo un carácter privado y reunió a 24 personas muy cercanas a la modelo en un entorno relajado.

Entre los asistentes estuvieron sus hijos Anita y Beltrán, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo junto a su esposa y su sobrina Brisa, además de amigas cercanas como Puli de María —presente con su hijo—, Barbie Simons y su también maquilladora Estefanía Novillo. En el video, los invitados se mostraron participativos, lo que aportó un tono cálido al evento.

La celebración se desarrolló al aire libre, sobre la arena blanca y frente al mar. La decoración incluyó una mesa larga con copas de cristal, platos y servilletas en tonos neutros, pequeños arreglos florales, velas de cristal y una estructura triangular de telas traslúcidas y postes de madera que enmarcaba el espacio. Luces colgantes cruzaban el cielo, realzando la escena nocturna junto al mar. Al fondo, podían verse el resort y un área reservada para DJ.

Respecto al estilismo, Pampita eligió un vestido largo, plateado y ceñido, con aberturas laterales y el cabello suelto. Martín Pepa vistió camisa y pantalón blanco, sosteniendo un sombrero mientras caminaba de la mano de la modelo. Entre las invitadas, Barbie Simons optó por un vestido largo blanco semitransparente con detalles de encaje floral y gafas de sol. Los hijos de Pampita también destacaron: Anita con un vestido celeste estampado y Beltrán con camisa blanca y pantalón corto celeste.

Durante la noche, el grupo disfrutó de una cena iluminada por guirnaldas de luces y acompañada de música, ya que el video fue musicalizado con el tema “Techno Mariachi”, de Fresco Dance. Uno de los momentos más comentados fue cuando un grupo de amigos elevó a Pampita al aire durante una coreografía, entre risas y alegría, que quedaron marcadas a fuego durante toda la velada.

Las redes sociales también tuvieron un papel central. En la imagen que compartió Martín Pepa, Pampita aparece radiante y sonriente, vestida con un blazer fucsia que resalta su energía y buen humor. La conductora sostiene una rosa en la mano, mientras cierra los ojos con expresión de felicidad y se rodea de un fondo repleto de flores rosas en canastos, bajo una cálida iluminación. El mensaje de Martín fue directo y cariñoso: “Feliz cumple, reina”, acompañado de una fila de corazones violetas y rosas que refuerzan la complicidad y la conexión entre ambos. Puli de María compartió un video donde le dedicó: “Siempre así, mi amada @pampitaoficial. Te merecés todo y más. ¡Te amo!”. Barby Franco se sumó con un collage y la frase: “¡Feliz cumple a la mujer más maravillosa y fuerte que conozco! Te admiramos y te amamos, Pampita”.

El cierre de la velada fue bajo las luces del resort, donde Pampita y Martín Pepa se abrazaron y besaron junto al mar, mientras los presentes aplaudían y las guirnaldas iluminaban la escena.

Ese instante junto al mar reflejó la esencia de una temporada marcada por la alegría y los lazos afectivos en torno a la modelo.