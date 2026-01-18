El fuerte mensaje de Lisandro Martínez tras las críticas de Paul Scholes

Luego del triunfo 2-0 del Manchester United ante el City, el argentino respondió con dureza a los cuestionamientos que había puesto en duda su capacidad para marcar a Erling Haaland en la previa del clásico.

Lisandro Martínez fue una de las grandes figuras del Manchester United en el clásico ganado ante el Manchester City en Old Trafford y, una vez consumada la victoria, no esquivó la polémica. El defensor argentino respondió con firmeza a las críticas recibidas por parte de Paul Scholes, histórico ex mediocampista del club, que había cuestionado su rendimiento antes del partido.

“Me da igual lo que digan. Solo me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y lo doy todo por este club hasta el último día”, expresó el campeón del mundo, que tuvo un duelo muy sólido frente a Erling Haaland, anulando al goleador noruego durante gran parte del encuentro. Además, dejó en claro que las opiniones externas no influyen en su cabeza ni funcionan como motivación extra: “No me aporta nada. Mi motivación es mi familia. Nada más”.

En la previa del derbi, Scholes había señalado que el United necesitaba defensores como Matthijs De Ligt o Harry Maguire, y hasta ironizó sobre la estatura del argentino al afirmar: “Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red”. A esas críticas se sumó Nicky Butt, otro ex jugador del club, quien exageró la comparación con una frase provocadora.

Lejos de esquivar la controversia, el entrerriano redobló la apuesta y desafió a sus críticos a decirle las cosas de frente. “Puede decir lo que quiera. Si quiere decirme algo, puede venir a donde sea, a mi casa o donde quiera. Me da igual”, lanzó Martínez, ratificando su personalidad fuerte y su compromiso absoluto con el Manchester United dentro y fuera de la cancha.