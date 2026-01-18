La picante reacción del Colo Barco con un rival tras ganar el clásico entre Racing de Estrasburgo y Metz

El mediocampista de la Selección Argentina confrontó a un contrincante con un gesto tras vencer en el derbi por la fecha 18 de la Ligue 1.

Hoy 16:02

El Estadio de la Meinau fue escenario de un duelo intenso, cargado de tensión y con final caliente. El Racing de Estrasburgo se quedó con una victoria clave ante el Metz por 2-1, en un encuentro que tuvo a Valentín Barco como uno de los grandes focos, tanto por su actuación dentro del campo como por lo sucedido luego del pitazo final.

El episodio más comentado se dio tras el cierre del partido, cuando el capitán del Metz, Gauthier Hein, intentó saludar al ex Boca con un apretón de manos. Barco se apartó, le mostró el escudo de su camiseta y la situación obligó a la intervención de compañeros de ambos equipos para evitar que pasara a mayores.

El gesto tuvo un antecedente durante el partido. A los 24 minutos, tras convertir su gol de penal, el delantero del Metz Martial Godo festejó frente a la hinchada local con los brazos cruzados sobre los hombros, simulando frío, una provocación que encendió los ánimos y generó malestar en el público y en los jugadores del Estrasburgo.

En lo futbolístico, el partido fue vibrante desde el inicio. El local abrió el marcador a los 11 minutos con el gol de Diego Moreira, asistido por el paraguayo Julio Enciso. Tras la igualdad del Metz, Martial Godo volvió a aparecer, esta vez para el Racing, y marcó el 2-1 definitivo con un cabezazo que desató el festejo en La Meinau.

Con este triunfo, el Estrasburgo se ubica séptimo con 27 puntos, a solo tres unidades de los puestos de competencias europeas. La realidad del Metz, en cambio, es alarmante: marcha último con 12 puntos, comparte esa cifra con el Auxerre y ostenta una diferencia de gol de -21, lo que profundiza su delicado presente en la Ligue 1.