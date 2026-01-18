Viajaban de vacaciones a Brasil y fueron embestidos por un conductor alcoholizado

El siniestro vial se produjo sobre la Ruta Nacional 89. Intervino personal policial de Suncho Corral; afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

Hoy 16:27

Lo que debía ser el inicio de unas vacaciones familiares terminó en un gran susto. Una familia oriunda de la provincia de Tucumán protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 89, cuando se dirigía hacia Brasil, y se salvó de milagro.

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo, a la altura de la ciudad de Suncho Corral, y requirió la intervención del personal de la Comisaría Comunitaria N° 28, que trabajó en el lugar para controlar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a fuentes policiales, la familia se trasladaba en una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un joven de 25 años, quien iba acompañado por su madre y dos mujeres más. En circunstancias que son materia de investigación, un automóvil que circulaba por la misma ruta se cruzó de manera imprevista, provocando el violento impacto.

El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa, al mando de un hombre de 36 años, domiciliado en Suncho Corral, quien habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol. Tras el choque, el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales registrados en ambos rodados, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad. Las autoridades continúan con las pericias para determinar las causas del accidente.