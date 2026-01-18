Cayó un conocido delincuente y recuperaron bienes sustraídos en Añatuya

El acusado fue localizado durante un control policial y quedó vinculado a una causa por hurto.

Hoy 16:43

El joven de 22 años fue localizado mientras consumía alcohol en la vía pública. Tras su captura, la Brigada de Investigaciones logró secuestrar amoladoras y una bomba de agua que ya habían sido comercializadas.

En una jornada de intensos procedimientos, personal de la Departamental 13 logró la aprehensión de Nicolás Alejandro Coronel de 22, quien posee múltiples antecedentes delictivos, y pudieron recuperar varios elementos vinculados a una causa por robo.

El operativo comenzó minutos después de las 11 de la mañana de este domingo, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos por la Avenida 25 de Mayo Sur divisaron a un grupo de jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas frente a un kiosco, en el ingreso al barrio Néstor Kirchner.

Al identificar a los presentes, los uniformados reconocieron a Coronel, sobre quien pesaba un pedido de comparendo por una denuncia de robo en la Comisaría 41. Tras ser trasladado al Hospital Zonal para el examen médico de rigor, el sospechoso quedó alojado en la alcaidía de la Departamental 13.

Con el acusado ya bajo custodia, el personal de la Brigada de Investigaciones inició un rastrillaje basado en información de inteligencia que indicaba que Coronel ya había vendido los objetos sustraídos.

Bajo las directrices de la Dra. María Emilia Ganem, los efectivos desplegaron operativos en tres barrios distintos de la ciudad, logrando resultados positivos en el Barrio Santa Rafaela donde se secuestró una amoladora profesional, color gris y azul. En el Barrio Platense Oeste se localizó una segunda amoladora amarilla, y en el Barrio Rivadavia se recuperó una bomba de agua marca Gamma de 5hp.

La fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, dispuso que todas las actuaciones y los elementos recuperados sean remitidos a la unidad fiscal, mientras que Coronel permanecerá en calidad de aprehendido vinculado a la causa caratulada como hurto en perjuicio de Ramón Taiguan.