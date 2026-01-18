Horror en Añatuya: un hombre con antecedentes de crueldad animal mutiló a una perra preñada

La comunidad exige acciones tras un nuevo episodio de maltrato por parte de un joven declarado inimputable, que logró escapar tras el ataque.

La ciudad de Añatuya se encuentra conmocionada tras un nuevo episodio de maltrato animal que ha generado indignación y temor entre los vecinos. Un joven de 22 años, identificado como Giménez y conocido como “Diyi”, es intensamente buscado por la policía tras protagonizar un ataque contra una perra preñada en la intersección de la calle Bolívar y la Ruta Provincial 92.

Según el informe de la Departamental 13, los vecinos alertaron a los efectivos al presenciar al agresor arrastrando al animal. La magnitud del hecho generó preocupación por la peligrosidad del joven, que posee un historial de violencia contra animales. Ante la llegada de los vecinos que intentaron intervenir, el sospechoso huyó hacia una zona montuosa cercana, donde no pudo ser localizado pese a los rastrillajes policiales.

El agresor ya había sido declarado inimputable por la justicia debido a problemas de salud mental, y se había ordenado su traslado al Centro de Salud Mental “El Polear”. Sin embargo, la medida no se cumplió plenamente, y quedó bajo la custodia de su hermana. Este hecho ha despertado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas judiciales y sanitarias para prevenir reincidencias.

La comunidad, organizaciones proteccionistas y vecinos alertan sobre la peligrosidad del individuo y solicitan que se revisen las decisiones judiciales relacionadas con su inimputabilidad. “No es la primera vez que hace esto y todos lo sabemos. Es un peligro para los animales y mañana podría serlo para un niño. Alguien tiene que hacerse responsable”, afirmó una vecina que presenció el despliegue policial.

La denunciante fue citada a la sede policial para ratificar la denuncia y continuar con las actuaciones legales. Mientras tanto, la policía mantiene la búsqueda del joven y la sociedad exige que la justicia garantice medidas efectivas que eviten nuevos episodios de maltrato y violencia.