“Orgullosos de vos”: el mensaje de Callejón y Diotto tras el debut de su hija en teatro

La nena de diez años dio sus primeros pasos sobre el escenario como parte del elenco de “Papá por siempre”.

Hoy 19:42

Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, debutó en el teatro y sus papás se mostraron muy orgullosos.

Este sábado fue la primera función de Papá por siempre, donde la mediática expareja estuvo en primera fila acompañando a la nena que dio sus primeros pasos en la actuación con mucho profesionalismo.

“La rompiste toda, hijita. Estamos orgullosos de vos”, escribió muy emocionada la actriz al mostrar la ovación que recibió todo el elenco después de la primera función.

En la misma sintonía, el dentista publicó varias fotos y videos donde celebró este nuevo pasó en la carrera de su hija. “¡Sos enorme Giovanna! No puedo estar más orgulloso de vos. A seguir disfrutando de este camino. Te amo”, expresó.

Quien también se mostró feliz fue Sandra Callejón, que en el posteo del papá comentó: “Mi vidaaaaaa... Hermosa. Por tus sueños, mi amorcito. Te abraza muy fuerte, la tía”.