Sarmiento luchó, pero Lanús fue contundente y le puso fin a la ilusión en la Copa Argentina

Pese a la diferencia de jerarquía y planteles, el Profe hizo un partido digno ante el Granate, compitió durante largos pasajes. Derrota por 4 a 1 para los bandeños.

Hoy 23:20

Una lástima para Sarmiento, que más allá del resultado mostró entrega ante un rival de peso. Hasta la apertura del marcador, el equipo bandeño había logrado contener bien los ataques de Lanús, cerrando espacios y compitiendo con inteligencia. Sin embargo, el penal que puso en ventaja al Granate cambió el ánimo del partido y le dio la confianza necesaria para terminar imponiendo su jerarquía y quedarse con la victoria por 4 a 1.

Desde el inicio, el Profe apostó a un mediocampo poblado, con un 4-5-1 para no permitirle a Lanús manejar la pelota con comodidad, teniendo en cuenta que se trataba del último campeón de la Sudamericana y un equipo armado para la Libertadores. En fase defensiva, el esquema se transformaba en 5-4-1, cerrando el ancho del campo y priorizando las bandas, una de las principales armas ofensivas del conjunto bonaerense.

La primera llegada clara fue para Lanús a los 3 minutos, tras un desborde de “Toto” Salvio por izquierda. Un despeje defectuoso le dejó la pelota a Medina, que remató con peligro, pero Mendonça respondió de gran manera. Con el correr de los minutos, el Granate fue imponiendo condiciones, con Salvio como principal desequilibrio y dominio territorial, aunque sin efectividad.

A los 20 minutos, Castillo tuvo una chance inmejorable luego de una mala salida de Mendonça, pero Núñez salvó sobre la línea con un cabezazo salvador. Un minuto más tarde, tras un tiro de esquina, Izquierdoz ganó de arriba pero su cabezazo se fue por encima del travesaño. El dominio era claro, aunque Lanús no lograba reflejarlo en el marcador. A los 30, Marcelino Moreno volvió a generar peligro tras ganarle en velocidad a Núñez, pero su remate cruzado se fue desviado.

El quiebre llegó a los 43 minutos, cuando una insólita infracción de Guzmán sobre Castillo en la línea final derivó en penal para Lanús, que Marcelino Moreno cambió por gol. Y cuando el primer tiempo se moría, a los 45+1, llegó la polémica de la noche: tras un centro de Ochoa, todo Sarmiento reclamó mano en el área, pero el árbitro desestimó la jugada y terminó amonestando a Roldán por protestar, cerrando así una primera mitad cargada de bronca.

En el complemento, Sarmiento salió con decisión y encontró rápidamente su premio. A los 13 minutos, Coco Roldán sacó un gran remate para marcar el empate y devolverle la ilusión al conjunto santiagueño. Sin embargo, la alegría duró poco: a los 17, se cumplió el viejo axioma futbolero de los dos cabezazos en el área, Izquierdoz la bajó y Castillo, también de cabeza, puso nuevamente en ventaja a Lanús.

A los 28, Marcelino Moreno firmó un golazo para el 3-1, golpe que empezó a derrumbar las chances de reacción del Profe. El partido quedó bajo control del Granate, que manejó los tiempos y buscó cerrarlo cuanto antes. A los 40, un centro al corazón del área fue desviado por Guzmán, que marcó en contra, sellando el 4-1 definitivo.

Más allá del resultado, fue válida la actuación de Sarmiento, que con apenas 10 días de pretemporada, pocos refuerzos y solo 90 minutos de fútbol oficial, dio la cara ante un rival de primer nivel y dejó una imagen competitiva y digna, aunque con el sabor amargo de ver cómo se apagó su ilusión copera.