Gorra de Boca y mate en mano: así llegó Franco Colapinto al paddock del GP de Australia

El piloto argentino apareció en el paddock de Melbourne con un gesto bien albiceleste mientras el Xeneize jugaba ante Lanús. Este fin de semana afronta su primera carrera de la temporada con Alpine.

Hoy 05:10

Franco Colapinto ya empezó a vivir su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1, un salto que marca un antes y un después en su carrera y que este fin de semana tendrá su primer capítulo en el Gran Premio de Australia. Este miércoles -ya jueves en el país anfitrión- el argentino apareció en el paddock del circuito de Melbourne con una postal muy argentina: gorra de Boca en la cabeza y mate en la mano.

La escena no pasó desapercibida. El pilarense llegó al circuito de Albert Park sin dejar de lado su pasión por el fútbol y por el Xeneize. No era un detalle menor: durante la mañana de Melbourne, Boca estaba jugando ante Lanús. El piloto no pudo seguir el partido por razones obvias, pero igual dejó su guiño futbolero con la gorra azul y oro.

Pese a las complicaciones logísticas para viajar por el conflicto bélico en el Golfo Pérsico, el argentino ya está instalado en Melbourne, donde el campeonato abrirá una nueva era técnica en la Fórmula 1: autos más chicos y angostos, aerodinámica activa y unidades de potencia con mayor protagonismo eléctrico.

Para Colapinto, que transita su tercer año dentro del mundo de la Fórmula 1 pero el primero con preparación completa de pretemporada y butaca asegurada desde el inicio, el desafío será doble: adaptarse rápido al Alpine A526 y rendir desde la primera clasificación dentro del equipo que lidera Flavio Briatore.

“Tengo muchas ganas de salir a pista en Melbourne y comenzar la nueva temporada. Será mi tercera temporada en Fórmula 1, pero es la primera vez que hago una preparación completa con los tests de pretemporada y que compito en el primer Gran Premio del año. Eso fue útil a nivel personal para entender estos nuevos autos mientras buscamos tener una temporada competitiva”, explicó el piloto argentino de 22 años en declaraciones difundidas por Alpine.

El equipo francés completó 677 vueltas en los ensayos de Bahréin, donde recopiló datos importantes para comprender el comportamiento del nuevo A526. Puertas adentro consideran que el trabajo fue positivo, aunque el verdadero examen llegará en el siempre exigente circuito urbano de Albert Park, uno de los más veloces del calendario tras las modificaciones introducidas en 2022 y que ahora incorporará sectores de “Straight Mode” para la activación de la aerodinámica.

“En cada sesión aprendemos aún más y seguramente será así cuando arranquemos las prácticas en Albert Park. El circuito es muy veloz; corrí allí en F2 y F3, y espero que sea un desafío muy interesante para esta nueva generación de autos de Fórmula 1”, agregó Colapinto.

Y anticipó: “Vamos a trabajar duro el viernes para estar en la mejor posición posible de cara a la clasificación y la carrera. Estoy entusiasmado por exigir el auto al máximo y ver dónde estamos”.

El viernes será clave para encontrar la puesta a punto ideal y entender cómo responde el paquete técnico en un trazado que combina sectores rápidos con la imprevisibilidad del clima australiano. Después llegará la clasificación, territorio donde cada milésima cuenta y donde el piloto de Pilar buscará medir fuerzas reales frente a una parrilla que también se está adaptando a la revolución reglamentaria.

Fórmula 1: horarios del GP de Australia

La carrera de inicial de la Fórmula 1 en 2026, el Gran Premio de Australia, se disputará el domingo 8 de marzo a las 1.00 (hora argentina). El cronograma completo del fin de semana, en horario de Argentina, es el siguiente:

Prueba Libre 1: jueves 5 de marzo – 22.30

Prueba Libre 2: viernes 6 de marzo – 2.00

Prueba Libre 3: viernes 6 de marzo – 22.30

Clasificación: sábado 7 de marzo – 2.00

Carrera: domingo 8 de marzo – 1.00

Cómo y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

La transmisión del GP de Australia de la F1 en Argentina estará a cargo de Fox Sports en televisión por cable, mientras que de manera online podrá seguirse a través de la plataforma Disney+.

Además, la categoría cuenta con el servicio oficial de streaming F1 TV, que permite acceder a cámaras on board, radios de equipo y datos en tiempo real, ideal para quienes buscan una experiencia más técnica y detallada.