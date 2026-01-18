El Gobierno provincial desplegó operativos de asistencia por las intensas lluvias en el interior

Equipos del Ministerio de Desarrollo Social trabajan de manera coordinada con municipios y comisiones municipales para acompañar, relevar y contener a las familias afectadas, garantizando respuestas inmediatas ante la emergencia climática.

Hoy 19:42

El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero informa que, ante la situación climática provocada por las intensas lluvias registradas en las últimas horas, se está llevando adelante un acompañamiento permanente y coordinado a las familias del interior provincial.

A través de las áreas correspondientes del Ministerio de Desarrollo Social, se están desplegando operativos de acompañamiento, relevamiento y contención, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas a las personas afectadas, garantizando la seguridad, el acceso a ayuda social y la atención de las necesidades prioritarias.

Los equipos técnicos y territoriales trabajan de manera articulada con los municipios y comisiones municipales de la zona, monitoreando la evolución de la situación climática y reforzando la presencia del personal en territorio.