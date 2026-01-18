Grave denuncia en Frías: investigan un presunto abuso sexual y hubo incidentes con destrozos

Una joven denunció que se despertó con la ropa corrida, lesiones y sin su celular tras consumir alcohol en la casa de una amiga; hay dos demorados y la familia de la víctima provocó daños en una vivienda.

Hoy 20:39

Un grave hecho es investigado por la Justicia en la ciudad de Frías, luego de que una adolescente de 17 años denunciara haber sido víctima de un presunto abuso sexual ocurrido durante la madrugada, tras una reunión en la vivienda de una amiga donde se consumieron bebidas alcohólicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la denuncia, la joven estuvo desde las 22 horas del día anterior consumiendo alcohol en el domicilio de una amiga, y alrededor de las 4 de la madrugada se acostó a dormir. Al despertar cerca de las 16, advirtió que tenía la ropa interior bajada hasta los muslos y el pantalón tipo pollera mal colocado, además de encontrarse sola en el lugar.

La denunciante manifestó que no recuerda lo sucedido, que le falta su teléfono celular y que presenta un hematoma en el rostro, lesión que —según refirió— se habría producido tras una caída en la vereda.

En el marco de la investigación, el hermano de la amiga, de 13 años, declaró haber visto ingresar a la habitación a dos sujetos, de 16 y 20 años, quienes permanecieron un tiempo prolongado y luego se retiraron con actitud sospechosa, ocultando elementos entre sus prendas.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la damnificada fue trasladada al hospital para la realización de exámenes médicos y la toma de hisopados, donde se constató un hematoma en el pómulo derecho, además de disponerse un examen ginecológico con intervención del médico forense. También se recibió la denuncia formal, se tomaron declaraciones testimoniales, se secuestraron prendas de vestir para pericias de Criminalística y se realizaron trabajos de rigor en el lugar del hecho.

Tras conocerse el episodio, familiares de la denunciante se dirigieron a la vivienda de uno de los presuntos implicados, donde se produjeron destrozos, por lo que debió intervenir personal policial para evitar mayores incidentes.

Los dos jóvenes señalados permanecen demorados, a disposición de la Justicia, hasta la finalización de los estudios médicos y pericias, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.