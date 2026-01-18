Ingresar
Buscan a Mayo, una gatita de 2 años que se perdió en el centro de Santiago del Estero

La mascota se escapó del departamento de su dueña el sábado a la siesta, en la zona de Mendoza e Independencia. Piden ayuda para encontrarla.

Hoy 21:33
Mayo

Mayo, una gatita de dos años, se encuentra perdida desde el sábado a la hora de la siesta, cuando se escapó del departamento de su dueña ubicado en la intersección de las calles Mendoza e Independencia, en la ciudad de Santiago del Estero.

La gatita es de color blanco con gris y tiene una particularidad que puede ayudar a identificarla: un bigote manchado

Su dueña se encuentra muy angustiada y pide la colaboración de todos para poder encontrarla lo antes posible.

Cualquier persona que tenga información o la haya visto puede comunicarse al 3854167350. También se solicita compartir la publicación para que el pedido llegue a más personas.

