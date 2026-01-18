Refuerzan la prevención del dengue con fumigaciones en toda la ciudad

La Dirección de Calidad de Vida difundió el calendario de trabajos previstos para esta semana.

Hoy 21:55

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad dio a conocer el cronograma de fumigaciones contra el dengue correspondiente a la semana que va desde el lunes 19 hasta el viernes 23.

El operativo tiene como finalidad prevenir la reproducción de mosquitos y otros insectos transmisores de enfermedades.

Según se informó, el lunes 19 los trabajos se desarrollarán en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores, Virgen de Guadalupe, La Costa, Independencia (Ulluas, Ampliación Independencia y Telefónicos) y Parque del Río I y II.

El martes 20, las fumigaciones alcanzarán a los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles 21, las tareas se llevarán a cabo en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera, Froilán y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves 22, el operativo continuará en el barrio Aeropuerto y todas sus ampliaciones, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sectores Tarapaya y Villa Tranquila).

Finalmente, el viernes 23, el servicio se prestará en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

Desde la repartición municipal solicitaron la colaboración de los vecinos, manteniendo la limpieza de los hogares, eliminando recipientes que puedan acumular agua y conservando el césped corto, medidas clave para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.