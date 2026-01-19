Otro accidente en la Costa: un hombre volcó en los médanos de Villa Gesell y lucha por su vida

Tiene 27 años y sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave con compromiso facial. El hecho se suma a la seguidilla de accidentes que tiene como principal víctima al niño de 8 años que pelea por su vida.

Un joven de 27 años sufrió un accidente mientras manejaba un cuatriciclo en una zona de los médanos de Villa Gesell y debió ser trasladado a La Plata en un vuelo sanitario debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente ocurrió este domingo, cuando el hombre volcó el cuatriciclo en el que se desplazaba. Según indicó la secretaría de Salud local, producto de la caída sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, en el marco de un politraumatismo severo.

Tras conocerse el suceso, se activó el protocolo de emergencia sanitaria en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió de manera inmediata al lugar del vuelco, en donde el joven recibió una primera asistencia médica de urgencia.

Inicialmente, el hombre fue trasladado en una ambulancia que se encontraba en la zona y recibió atención médica y estudios de urgencia en Villa Gesell.

Desde el municipio indicaron que, tras una evaluación de los profesionales locales y debido a la gravedad del cuadro clínico, se determinó la necesidad de derivarlo a un centro de mayor complejidad. Por ese motivo, una vez que lograron estabilizarlo, se gestionó un vuelo sanitario provincial para trasladarlo de urgencia al Hospital de Alta Complejidad de la ciudad de La Plata.

Desde el Municipio de Villa Gesell reiteraron el llamado a la conducción responsable, al respeto de las normas de seguridad y a extremar las precauciones en zonas de médanos. Además, reiteraron que las prácticas de este estilo conllevan riesgos graves para la vida.

Lo ocurrido este domingo se suma a una larga seguidilla de de accidentes en la costa atlántica. El viernes, dos turistas de la Ciudad de Buenos Aires resultaron heridas tras protagonizar un incidente, también con un cuatriciclo y en los médanos Villa Gesell.

El lunes anterior, Bastián Jerez, de 8 años, había resultado gravemente herido en el choque entre un UTV y una camioneta Amarok en la zona de La Frontera, en Pinamar. A bordo del UTV iban su padre y dos nenas más, que también resultaron heridas.