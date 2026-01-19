El Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección argentina durante el Mundial 2026

Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje que difundió en las redes sociales.

Hoy 08:51

El Gobierno anunció que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante el Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, entre el 11 de junio y el 19 de julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que por un acuerdo comercial los derechos de transmisión “no serán afrontados con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos".

Así lo anunció en su cuenta de X: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin”.

El funcionario había anticipado a fines de agosto en conferencia de prensa en Casa Rosada que los medios públicos transmitirían el Mundial, al anunciar las gestiones “para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026, de la manera más eficiente posible”.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará en la primera fase a Argelia, el 16 de junio a las 22.00, en Kansas City, a Austria, el 22 de junio a las 14.00, en Arlington, Texas, y a Jordania, el 27 de junio, a las 23:00, en esta misma última sede.

Expectativas por el torneo

La Copa Mundial de la FIFA será la vigésima tercera edición del torneo y se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año. Es la primera vez que se otorga la sede a tres países. Como particularidad, esta vez serán 48, en lugar de los habituales 32, los equipos que disputarán los partidos para llegar a la ansiada consagración.

El evento volverá a su calendario tradicional de verano del hemisferio norte después de que la edición anterior en Qatar, que tuvo a la selección argentina como campeona, se celebrara en noviembre y diciembre.

El certamen tendrá 104 partidos. El inaugural lo protagonizarán México y Sudáfrica, integrantes del Grupo A, el jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de CDMX, sede de otros dos partidos de la primera ronda, uno de 16vos y otro de octavos. La final, en tanto, está programada para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto albergará también cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de 16vos de final y uno de octavos.