Buscan a Ragnar, un perro que se perdió en el barrio América del Sur

El animal desapareció en las últimas horas y su familia pide colaboración a vecinos y transeúntes para poder encontrarlo.

Hoy 09:16

Ragnar es un perro que se perdió en el barrio América del Sur y es intensamente buscado por su familia, que solicita la ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

El animal responde al nombre Ragnar y fue visto por última vez en la zona del barrio mencionado. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se ruega comunicarse con los teléfonos 385 5778304 (Cami) o 385 5738683 (Mili).

Desde su entorno apelan a la solidaridad de los vecinos y agradecen la difusión de la información para facilitar el reencuentro.