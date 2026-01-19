Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 21º
X
Mascotas

Buscan a Ragnar, un perro que se perdió en el barrio América del Sur

El animal desapareció en las últimas horas y su familia pide colaboración a vecinos y transeúntes para poder encontrarlo.

Hoy 09:16

Ragnar es un perro que se perdió en el barrio América del Sur y es intensamente buscado por su familia, que solicita la ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal responde al nombre Ragnar y fue visto por última vez en la zona del barrio mencionado. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se ruega comunicarse con los teléfonos 385 5778304 (Cami) o 385 5738683 (Mili).

Desde su entorno apelan a la solidaridad de los vecinos y agradecen la difusión de la información para facilitar el reencuentro.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  3. 3. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  4. 4. La Municipalidad colocó y renovó más de 360 luminarias LED en distintos barrios
  5. 5. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT