Donald Trump invitó a Vladimir Putin a su “Consejo de Paz”

Rusia está tratando de "aclarar todos los matices" de esa oferta, informó el Kremlin. La Casa Blanca anunció que, en virtud del plan apoyado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza, se creará un Consejo de Paz presidido por Trump.

El presidente ruso Vladimir Putin, quien desde hace cuatro años libra una guerra contra Ucrania, fue invitado a unirse al llamado "Consejo de Paz" de Donald Trump, que debe supervisar la gobernanza y la reconstrucción de la Franja de Gaza, anunció el Kremlin este lunes.

"El presidente Putin también recibió la invitación para unirse a ese Consejo de Paz", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según añadió, Rusia está tratando de "aclarar todos los matices" de esa oferta con Washington.

Peskov no dio indicaciones sobre la respuesta de Putin, precisando que Rusia quiere "aclarar todos los matices" de esta propuesta con Washington.

Varios dirigentes extranjeros han recibido invitaciones para unirse a esta nueva entidad, cuya presidencia debe asumir Trump.

La Casa Blanca anunció que, en virtud del plan apoyado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza, se creará un Consejo de Paz presidido por Trump.

Los primeros nombres ya han sido revelados por la presidencia estadounidense, y otras personalidades han confirmado haber recibido invitaciones.

