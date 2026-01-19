Llega el Festival Añoranza Santiagueña: dos noches para celebrar la identidad cultural en el Nodo Tecnológico

El evento se realizará el sábado 7 y domingo 8 de febrero y reunirá a grandes referentes del folclore y otros géneros, con fuerte protagonismo de artistas santiagueños.

El festival que surge para dar mayor impulso a quienes mantienen viva la identidad cultural de la provincia, durante dos jornadas el Sábado 7 y Domingo 8 de Febrero en el Nodo Tecnológico.

El Festival Añoranza Santiagueña está pensado como un escenario que brinde oportunidades reales de crecimiento, difusión y profesionalización para los artistas locales. El nombre del festival sintetiza su espíritu: refiere al ADN cultural que identifica a la Madre de Ciudades, compuesto por su música, su folklore, sus voces, sus danzas y sus historias. Elementos que, transmitidos de generación en generación, conforman la matriz artística que el evento pretende celebrar para promover, acompañar y consolidar las expresiones culturales y folklóricas del territorio santiagueño.

El Festival Añoranza Santiagueña estará integrado por artistas, cantores, músicos y academias de baile santiagueñas, reafirmando el compromiso con el desarrollo cultural local, una declaración que invita a transformar la identidad provincial en expresión colectiva.

El Sábado 7, tendrá como protagonistas a Peteco Carabajal, Horacio Banegas, Orellana Lucca, El Vislumbre del Esteko, Estelares, Valeria Facelli, Demi Carabajal, Juanjo Abregú, Lucas Cáceres y Los Bonys, en una velada pensada para sentir el pulso del canto popular y la fiesta colectiva que nace desde el escenario y se multiplica en el público.

El Domingo 8, la propuesta presenta una grilla de alto voltaje emocional: Raly Barrionuevo, La Pepa Brizuela, Dúo Coplanacu, Néstor Garnica, Roxana Carabajal, Arcanos del Desierto, Marcelo Toledo, Manolo Herrera y Las Sachaguitarras, Saltral y Sencillito, conforman una noche donde la chacarera, la zamba y la canción popular dialogan con nuevas sonoridades.

Festival Añoranza Santiagueña está centrado en el folclore, pero, el escenario va a agrupar encuentros de otros géneros musicales, por eso se apostó en esta edición a la presencia de La Pepa Brizuela (cuarteto) y Estelares (rock).

Serán dos noches a puro ritmo en el Nodo Tecnológico con todas la comodidades que brinda este espacio, incluso con un sector VIP, cada vez más consolidado.

Las entradas están a la venta en Pago donde Nací, Coffe 24 y Entradaweb.com