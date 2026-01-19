Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 22º
X
País

Diego Santilli viaja a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz por la reforma laboral

El ministro del Interior inicia una ronda de reuniones en provincias aliadas para buscar apoyo legislativo de cara a las sesiones extraordinarias.

Hoy 10:16

El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja a la provincia de Salta para entrevistarse con el gobernador local, Gustavo Sáenz, con la reforma laboral como objetivo primordial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la idea del Ejecutivo es sumar la mayor cantidad de respaldos posibles que le otorguen un nuevo triunfo legislativo en febrero y le permitan cumplimentar los deseos del presidente Javier Milei.

Desde principios de enero, el funcionario mantiene una agenda centralmente marcada por visitas a las provincias. Este lunes hará lo propio en Salta, donde se reunirá con un gobernador de turbulento vínculo con la administración libertaria.

A principios de octubre, el salteño reveló sus intenciones de respaldar la reforma y admitió haber sido el que le aconsejó utilizar el término “modernización”. "Vamos a buscar, como dijimos, acompañar todo lo que hay que acompañar, no tenerle miedo a los cambios, y hay que hacerlos, pero también hay que estudiarlos, definirlos, mejorarlos, que salgamos todos con una buena ley", supo declarar.

Asimismo, tiene previsto continuar el miércoles en Neuquén, con la idea de reunirse con el mandatario provincial Rolando Figueroa y el jueves, repetirá la idea en Entre Ríos, cuando vuelva a visitar a Rogelio Frigerio, uno de los representantes provinciales de sintonía ideológica.

TEMAS Gustavo Sáenz Diego Santilli Reforma Laboral

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  3. 3. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  4. 4. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
  5. 5. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT