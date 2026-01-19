Diego Santilli viaja a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz por la reforma laboral

El ministro del Interior inicia una ronda de reuniones en provincias aliadas para buscar apoyo legislativo de cara a las sesiones extraordinarias.

Hoy 10:16

El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja a la provincia de Salta para entrevistarse con el gobernador local, Gustavo Sáenz, con la reforma laboral como objetivo primordial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la idea del Ejecutivo es sumar la mayor cantidad de respaldos posibles que le otorguen un nuevo triunfo legislativo en febrero y le permitan cumplimentar los deseos del presidente Javier Milei.

Desde principios de enero, el funcionario mantiene una agenda centralmente marcada por visitas a las provincias. Este lunes hará lo propio en Salta, donde se reunirá con un gobernador de turbulento vínculo con la administración libertaria.

A principios de octubre, el salteño reveló sus intenciones de respaldar la reforma y admitió haber sido el que le aconsejó utilizar el término “modernización”. "Vamos a buscar, como dijimos, acompañar todo lo que hay que acompañar, no tenerle miedo a los cambios, y hay que hacerlos, pero también hay que estudiarlos, definirlos, mejorarlos, que salgamos todos con una buena ley", supo declarar.

Asimismo, tiene previsto continuar el miércoles en Neuquén, con la idea de reunirse con el mandatario provincial Rolando Figueroa y el jueves, repetirá la idea en Entre Ríos, cuando vuelva a visitar a Rogelio Frigerio, uno de los representantes provinciales de sintonía ideológica.