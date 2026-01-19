El gobernador encabezó una reunión de trabajo por la situación climática en la provincia

El gobernador Elías Suárez encabezó un encuentro con su equipo para evaluar los efectos de las intensas lluvias en la provincia y coordinar acciones de asistencia, prevención y mitigación en las zonas más afectadas.

Hoy 12:25

El gobernador Elías Suárez llevó adelante una reunión de trabajo con el objetivo de realizar un relevamiento general de la situación climática en todo el territorio provincial, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro se evaluaron las distintas afectaciones producidas tanto en la Capital como en el interior de la provincia, y las acciones de acompañamiento que se están llevando adelante para atender a las familias que resultaron afectadas por el fenómeno climático.

Asimismo, se analizaron las zonas más comprometidas en las ciudades de Añatuya y Bandera, a fin de definir y aplicar las medidas correspondientes que permitan mitigar los efectos del exceso de agua y prevenir nuevas complicaciones.

En este marco, se destacó el trabajo articulado de las áreas operativas de los ministerios de Desarrollo Social (Defensa Civil y Desarrollo) y Gobierno, junto a la Subsecretaría del Agua y la Policía de la Provincia, cuyos equipos se encuentran ya desplegados en la Capital, Banda y en el interior (Guampacha, Villa Robles, El Arenal, Campo Gallo, Las Delicias, entre otros lugares) realizando tareas de monitoreo, asistencia y prevención durante todo el fin de semana, continuando con las acciones previstas en los próximos días de ser necesario.

Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete Víctor Araujo, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera; el Subsecretario del Agua, Sergio Saltz, y en representación de la Unidad Ejecutora de Riego, Pablo Paz.