SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 23º
Mascotas

Buscan a Mumy, una perrita de un niño con síndrome de down en Ojo de Agua

Mumy es una caniche toy que cumple un rol terapéutico para un niño. Se extravió en inmediaciones de la Ruta Nacional N°9, a la altura del kilómetro 928.

Hoy 12:32

El animal pertenece a un niño con síndrome de Down y cumple un importante rol terapéutico y de acompañamiento emocional, por lo que su ausencia genera una profunda preocupación en su familia.

Según informaron sus propietarios, el extravío se produjo en inmediaciones de la Ruta Nacional N°9, a la altura del kilómetro 928, en cercanías de la cancha de Olímpico Pádel,(Lore y Luiser González).

Ante cualquier información o si alguien la encontró, se solicita comunicarse al 3856 402111.

Se agradece la colaboración y difusión de todos.

