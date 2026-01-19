Paulo Díaz no es tenido en cuenta por Gallardo y busca una salida de River

El defensor chileno quedó fuera de los amistosos de pretemporada y no entra en los planes del Muñe. Con contrato hasta 2027, el Millo y el jugador coinciden en que su ciclo está cumplido y trabajan para destrabar su salida.

La extensa etapa de Paulo Díaz en River comenzó a transitar su tramo final. Lo que había sido una señal sobre el cierre de la temporada pasada terminó de confirmarse en este inicio de 2026: Marcelo Gallardo no lo convocó para ninguno de los amistosos de pretemporada, una decisión que refuerza la idea de que el defensor ya no está en los planes del cuerpo técnico.

Si bien el zaguero de 31 años realizó la pretemporada completa —con viajes a San Martín de los Andes y Uruguay junto al plantel— y se entrenó con normalidad, no integró ni siquiera el banco de suplentes en los encuentros ante Millonarios y Peñarol. Un mensaje contundente puertas adentro del club.

Tanto en Núñez como del lado del futbolista coinciden en que el ciclo está cumplido. Tras seis años en el club y 214 partidos oficiales, la idea común es buscar un cambio de aire, pese a que Díaz tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. El objetivo es encontrar una propuesta que permita resolver su salida en este mercado.

El principal obstáculo, por ahora, es la falta de ofertas que se ajusten a sus pretensiones económicas y deportivas. Sin alternativas seductoras, el chileno lleva más de un mes entrenándose con el grupo, pero sin chances reales de volver a competir ni un destino definido.

Con el interés desde Arabia Saudita ya descartado, los sondeos más firmes llegan desde la MLS, una liga en crecimiento y con poder económico, aunque todavía sin avances formales que conformen a todas las partes. Incluso en un contexto en el que River perdió a Sebastián Boselli y aún no cerró la llegada de Jhohan Romaña, la postura no cambia: resolver la salida de Paulo Díaz y dar vuelta la página es la prioridad.