Jennifer Lawrence reveló que fue descartada de un film de Tarantino por prejuicios estéticos

La actriz recordó que quedó fuera de Once Upon a Time… in Hollywood tras instalarse la idea de que “no era lo suficientemente bonita” para interpretar a Sharon Tate.

Hoy 13:30

Jennifer Lawrence sorprendió al revelar una experiencia frustrante de su carrera vinculada a Quentin Tarantino. En una entrevista reciente, la actriz contó que estuvo cerca de sumarse al elenco de Once Upon a Time… in Hollywood, pero que finalmente quedó afuera por una razón que —según su percepción— no tuvo relación con su capacidad actoral.

De acuerdo con su relato, durante el proceso de selección comenzó a circular la idea de que no encajaba físicamente con el personaje de Sharon Tate, una percepción que terminó siendo decisiva. Según recordó, el comentario que más se repetía era que “no era lo suficientemente bonita” para el rol, una frase que quedó grabada en su memoria como el motivo principal de su exclusión.

Lawrence también reconoció que, con el tiempo, se preguntó si esa versión fue exactamente así o si la reconstruyó a partir de lo que leyó y escuchó públicamente. Aun así, afirmó que la sensación que le quedó fue la de haber sido evaluada más por su apariencia que por su trayectoria.

“Estoy bastante segura de que pasó”

La actriz relató: “Tarantino sí me quería para el papel y luego todo el mundo decía: ‘No es lo suficientemente bonita para interpretar a Sharon Tate’. Estoy bastante segura de que es cierto, o quizá he contado la historia de esta manera durante tanto tiempo que ahora la creo, pero estoy bastante segura de que pasó. O simplemente nunca me estuvieron considerando para el papel y el internet se desvivió por llamarme fea”.

Con ironía, Lawrence señaló que quizá nunca fue realmente considerada, pero que el debate en torno a su físico terminó imponiéndose de todas formas. Para ella, el episodio refleja una lógica persistente en Hollywood, donde ciertos personajes parecen exigir un estándar de belleza rígido y difícil de cuestionar.

Una relación esquiva con Tarantino

Más allá de este desencuentro, Lawrence recordó que en otros momentos sí estuvo vinculada a proyectos del cineasta e incluso rechazó una propuesta anterior por problemas de agenda, una decisión que hoy admite lamentar.

Su testimonio reabre una discusión recurrente en la industria: hasta qué punto las actrices siguen siendo evaluadas por su imagen antes que por su trabajo, pese a contar con carreras consolidadas y reconocidas a nivel mundial.

