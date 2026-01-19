Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Primera Nacional 2026: así debutan Güemes y Mitre tras la modificación del inicio

El Auri debutará como visitante en Zona A, mientras que el Gaucho será local en Zona B ante Nueva Chicago.

Hoy 15:51

Tras la modificación del inicio del campeonato, quedó oficialmente conformado el fixture de la Primera Nacional 2026 y los equipos santiagueños ya conocen su camino en la Fecha 1. El torneo comenzará el 14 de febrero y tendrá a Mitre y Güemes como protagonistas en zonas diferentes, con desafíos exigentes desde el arranque.

Por la Zona A, Mitre debutará como visitante frente a All Boys, en principio a las 17 en un cruce que aparece como una primera prueba de carácter para el Aurinegro. El equipo santiagueño buscará empezar sumando fuera de casa y acomodarse rápido en una zona históricamente competitiva.

En tanto, por la Zona B, Güemes tendrá su estreno en condición de local ante Nueva Chicago. El Gaucho comenzará el certamen ante su gente, una ventaja clave para intentar imponer condiciones desde el inicio y marcar territorio en un grupo parejo.

Fecha 1 – Zona A (14/02/2026)

  • All Boys vs. Mitre (S.E.)
  • Racing (Cba.) vs. Estudiantes
  • Los Andes vs. Alte. Brown
  • Godoy Cruz (Mza.) vs. Cdad. de Bolívar
  • Dep. Morón vs. Def. de Belgrano
  • Colón vs. Dep. Madryn
  • San Miguel vs. Ctral. Norte (S.)
  • San Telmo vs. Ferro Carril Oeste
  • Acassuso vs. Chaco For Ever

Fecha 1 – Zona B (14/02/2026)

  • Güemes (S.E.) vs. Nueva Chicago
  • G. y Esgrima (J.) vs. F.C. Midland
  • Atlanta vs. Quilmes A.C.
  • G. y Tiro (S.) vs. Colegiales
  • San Martín (T.) vs. Patronato (P.)
  • Atl. de Rafaela vs. Almagro
  • Agropecuario Arg. vs. Dep. Maipú (Mza.)
  • T. Suárez vs. Temperley
  • Chacarita Jrs. vs. San Martín (S.J.)

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  4. 4. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  5. 5. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT