Primera Nacional 2026: así debutan Güemes y Mitre tras la modificación del inicio

El Auri debutará como visitante en Zona A, mientras que el Gaucho será local en Zona B ante Nueva Chicago.

Hoy 15:51

Tras la modificación del inicio del campeonato, quedó oficialmente conformado el fixture de la Primera Nacional 2026 y los equipos santiagueños ya conocen su camino en la Fecha 1. El torneo comenzará el 14 de febrero y tendrá a Mitre y Güemes como protagonistas en zonas diferentes, con desafíos exigentes desde el arranque.

Por la Zona A, Mitre debutará como visitante frente a All Boys, en principio a las 17 en un cruce que aparece como una primera prueba de carácter para el Aurinegro. El equipo santiagueño buscará empezar sumando fuera de casa y acomodarse rápido en una zona históricamente competitiva.

En tanto, por la Zona B, Güemes tendrá su estreno en condición de local ante Nueva Chicago. El Gaucho comenzará el certamen ante su gente, una ventaja clave para intentar imponer condiciones desde el inicio y marcar territorio en un grupo parejo.

Fecha 1 – Zona A (14/02/2026)

All Boys vs. Mitre (S.E.)

Racing (Cba.) vs. Estudiantes

Los Andes vs. Alte. Brown

Godoy Cruz (Mza.) vs. Cdad. de Bolívar

Dep. Morón vs. Def. de Belgrano

Colón vs. Dep. Madryn

San Miguel vs. Ctral. Norte (S.)

San Telmo vs. Ferro Carril Oeste

Acassuso vs. Chaco For Ever

Fecha 1 – Zona B (14/02/2026)