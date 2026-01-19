Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Atentos Central Argentino y Vélez: qué resultado hubo en la otra semi entre General Paz Juniors y 9 de Julio

El ganador de esta serie jugará ante el Albo o el Fortín en la final de la Región Centro.

Hoy 16:19

Mientras Central Argentino y Vélez de San Ramón se preparan para su cruce decisivo, en la otra llave de la Quinta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur ya hubo acción. General Paz Juniors (Córdoba) se hizo fuerte de local y derrotó 2 a 0 a 9 de Julio de Morteros, quedando bien perfilado de cara a la revancha.

Los goles fueron convertidos por Agustín Lezcano y Pablo Palavecino, en un partido donde General Paz mostró solidez y efectividad, dos factores clave en este tipo de instancias. Con este resultado, el equipo capitalino llegará con ventaja al duelo de vuelta.

La revancha se disputará en Morteros, el próximo domingo desde las 19:00, donde 9 de Julio buscará revertir la serie ante su gente y estirar la definición. El ganador de esta llave se meterá en la final de la Región Centro, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Central Argentino (La Banda) y Vélez de San Ramón.

Por el lado santiagueño, Central Argentino y Vélez se miden esta noche desde las 22, en el encuentro de ida de la Quinta Ronda Eliminatoria, con la ilusión intacta de seguir avanzando en el certamen y quedar a un paso de jugar por el ascenso al Federal A.

Cronograma del Torneo Regional

Quinta Ronda

  • Ida: 18 y 19 de enero de 2026
  • Vuelta: 25 de enero de 2026
  • General Paz Juniors (Córdoba) 2-0 9 de Julio (Morteros)
  • Central Argentino (La Banda) vs. Vélez de San Ramónjuegan esta noche desde las 22

Sexta Ronda – Final de Región

  • Ida: 1 de febrero de 2026
  • Vuelta: 8 de febrero de 2026
  • Final: Ganador de la Llave 1 vs. Ganador de la Llave 2

Con el panorama más claro, Central Argentino y Vélez ya saben que del otro lado General Paz Juniors sacó ventaja, aunque la serie sigue abierta y promete emociones hasta el final en la pelea por el Federal A.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur Club Central Argentino Club Atlético Vélez de San Ramón

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  4. 4. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  5. 5. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT