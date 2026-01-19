Atentos Central Argentino y Vélez: qué resultado hubo en la otra semi entre General Paz Juniors y 9 de Julio

El ganador de esta serie jugará ante el Albo o el Fortín en la final de la Región Centro.

Hoy 16:19

Mientras Central Argentino y Vélez de San Ramón se preparan para su cruce decisivo, en la otra llave de la Quinta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur ya hubo acción. General Paz Juniors (Córdoba) se hizo fuerte de local y derrotó 2 a 0 a 9 de Julio de Morteros, quedando bien perfilado de cara a la revancha.

Los goles fueron convertidos por Agustín Lezcano y Pablo Palavecino, en un partido donde General Paz mostró solidez y efectividad, dos factores clave en este tipo de instancias. Con este resultado, el equipo capitalino llegará con ventaja al duelo de vuelta.

La revancha se disputará en Morteros, el próximo domingo desde las 19:00, donde 9 de Julio buscará revertir la serie ante su gente y estirar la definición. El ganador de esta llave se meterá en la final de la Región Centro, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Central Argentino (La Banda) y Vélez de San Ramón.

Por el lado santiagueño, Central Argentino y Vélez se miden esta noche desde las 22, en el encuentro de ida de la Quinta Ronda Eliminatoria, con la ilusión intacta de seguir avanzando en el certamen y quedar a un paso de jugar por el ascenso al Federal A.

Cronograma del Torneo Regional

Quinta Ronda

Ida: 18 y 19 de enero de 2026

18 y 19 de enero de 2026 Vuelta: 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 General Paz Juniors (Córdoba) 2-0 9 de Julio (Morteros)

Central Argentino (La Banda) vs. Vélez de San Ramón – juegan esta noche desde las 22

Sexta Ronda – Final de Región

Ida: 1 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 Vuelta: 8 de febrero de 2026

8 de febrero de 2026 Final: Ganador de la Llave 1 vs. Ganador de la Llave 2

Con el panorama más claro, Central Argentino y Vélez ya saben que del otro lado General Paz Juniors sacó ventaja, aunque la serie sigue abierta y promete emociones hasta el final en la pelea por el Federal A.