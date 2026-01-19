Ingresar
Concretaron la limpieza y el mantenimiento en el Parque Aguirre

Fue en las zonas del balneario, asadores y parque de los Niños.

Hoy 16:42
parque aguirre

Dando continuidad a los trabajos de mantenimiento, la Municipalidad de la Capital realizó la limpieza de diferentes espacios del Parque Aguirre, en las zonas del balneario, los asadores, el Parque de los Niños y de otras áreas que son utilizadas por los vecinos durante estas vacaciones.

La Dirección de Parques y Paseos destinó numerosas cuadrillas de operarios para abarcar los múltiples sectores que conforman el principal espacio verde de la ciudad, que todos los días de la semana recibe gran cantidad de visitantes, quienes disfrutan de actividades deportivas y recreativas al aire libre.

Las tareas de limpieza y acondicionamiento se realizan de manera periódica para mantener en buenas condiciones los asadores, sanitarios, cestos de residuos, juegos infantiles, aparatos de gimnasia y caminerías, entre otros equipamientos urbanos.

