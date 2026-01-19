Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 25º
X
Locales

Continúan con el desmalezamiento de barrios de la Ciudad Capital

La Dirección de Servicios Urbanos ejecuta el programa de mantenimiento en la vía pública.

Hoy 16:44
limpieza

La Dirección de Servicios Urbanos continúa con el corte de malezas y pastizales en los diferentes barrios de la ciudad, en el marco del programa de mantenimiento de la vía pública y de los espacios de uso común.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estos trabajos se desarrollan de forma diaria en espacios verdes, platabandas, avenidas, caminerías, paseos y demás sitios públicos utilizados por los vecinos.

En esta oportunidad, los empleados intervinieron en los barrios La Católica, Autonomía y Santa Lucía; a lo largo de la Avenida del Libertador y en el paseo Primero de Mayo del barrio Reconquista.

TEMAS Servicios Urbanos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  4. 4. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  5. 5. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT