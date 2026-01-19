Continúan con el desmalezamiento de barrios de la Ciudad Capital

La Dirección de Servicios Urbanos ejecuta el programa de mantenimiento en la vía pública.

Hoy 16:44

La Dirección de Servicios Urbanos continúa con el corte de malezas y pastizales en los diferentes barrios de la ciudad, en el marco del programa de mantenimiento de la vía pública y de los espacios de uso común.

Estos trabajos se desarrollan de forma diaria en espacios verdes, platabandas, avenidas, caminerías, paseos y demás sitios públicos utilizados por los vecinos.

En esta oportunidad, los empleados intervinieron en los barrios La Católica, Autonomía y Santa Lucía; a lo largo de la Avenida del Libertador y en el paseo Primero de Mayo del barrio Reconquista.