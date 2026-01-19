Ingresar
Olivia se perdió en el barrio Ramón Carrillo y su familia la busca intensamente

La mascota desapareció el 15 de enero en la zona de calle Brandsen, entre Belgrano y Garibaldi, en la ciudad Capital. Su familia la busca desde hace cuatro días y pide colaboración a los vecinos.

Hoy 21:00

La familia de Olivia, una gata que se extravió el pasado 15 de enero, mantiene una búsqueda intensa en el barrio Ramón Carrillo de la ciudad Capital de Santiago del Estero, luego de que la mascota desapareciera en el sector de calle Brandsen, entre Belgrano y Garibaldi.

Según relataron sus dueños, ya transcurrieron cuatro días desde la desaparición, lo que genera una creciente preocupación, ya que Olivia no suele alejarse de su hogar y nunca se había perdido con anterioridad.

Desde el momento en que notaron su ausencia, familiares y vecinos recorren la zona y difundieron el pedido a través de redes sociales, apelando a la solidaridad de la comunidad para obtener datos que ayuden a dar con su paradero.

Ante cualquier información que pueda resultar útil, se solicita comunicarse de inmediato al 3855864636. La familia remarcó que cualquier dato, por mínimo que sea, puede ser clave para lograr el reencuentro con Olivia.

