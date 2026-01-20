Mitre sumó rodaje con un nuevo amistoso ante San Martín de Tucumán: cómo le fue

El Aurinegro disputó dos partidos de preparación frente al Santo tucumano en su segundo amistoso de preparación.

Hoy 12:04

El Club Atlético Mitre volvió a hacer fútbol pensando en una nueva temporada de la Primera Nacional y tuvo acción en su segundo amistoso de la pretemporada. El rival fue San Martín de Tucumán y se jugaron dos encuentros, ambos divididos en dos tiempos de 35 minutos, con saldo de una caída por 1 a 0 y una igualdad 2 a 2 para el conjunto santiagueño.

En el primer partido, Mitre alineó a Pietrobono; Mieres, Minisale, Abello, Rodríguez; Alesandroni, Romero, Ferrari, Ramírez; Rosales y Fernández.

Por el lado de San Martín, el equipo tucumano formó con Sand; Salazar, Peñalba, Parnisari, Diarte; Briñone, Juárez, García, Rodríguez; Pons y Ferreyra, logrando imponerse por la mínima diferencia.

En el segundo encuentro, nuevamente con 70 minutos de duración, Mitre logró empatar 2 a 2 gracias a los goles de Machado y Avaro, mostrando una mejor versión ofensiva. El Aurinegro salió con Unrein; Vásquez, Lillo, Ferreira, Correa; Montenegro, González, Salto; Zárate, Machado y López.

San Martín, en tanto, presentó a Manganeli; López, Ferreira, G. Rodríguez, Gallardo; Graneros, Obando, L. Rodríguez, Castro; Paz y Moreno.

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico de Mitre valoró la intensidad, el rodaje futbolístico y la posibilidad de observar variantes de cara al inicio del campeonato. La preparación continúa y el objetivo es llegar de la mejor manera al debut en una Primera Nacional que promete ser exigente desde el arranque.